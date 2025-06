Vilhelmsson von Darmstadt nach Münster

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat den schwedischen Junioren-Nationalspieler Oscar Vilhelmsson vom Ligarivalen Darmstadt 98 verpflichtet. Den Transfer des 21 Jahre alten Angreifers bestätigten die Westfalen ohne Angaben der Laufzeit von Vilhelmssons Vertrag oder anderer Details.

"Oscar ist ein sehr spannender Spieler und hat den besten Teil seiner Karriere noch vor sich", sagte Sport-Geschäftsführer Ole Kittner über den vierten Neuzugang des Vorjahresaufsteigers.

Für Darmstadts spielte Vilhelmsson drei Jahre. In seiner Zeit am Böllenfalltor sammelte der Stürmer aus der Talentschmiede des ehemaligen UEFA-Pokal-Siegers IFK Göteborg, der in seiner Heimat bereits als 15-Jähriger sein Debüt bei den Profis gefeiert hatte, außer im Unterhaus auch schon in 26 Bundesliga-Begegnungen Erfahrungen.