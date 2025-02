Vor der Wahl: Schalke mit Botschaft in Darmstadt

Schalke 04 sendet vor der anstehenden Bundestagswahl eine Botschaft für die Demokratie: Im Zweitliga-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 wird ein besonderer Brustflock auf dem weißen Auswärts-Trikot der Königsblauen prangen. Statt der Name des Hauptsponsors (Sun Minimeal) wird am Böllenfalltor dann in fetten Buchstaben "Demokratie wählen!" auf der Schalker Brust stehen. Unterhalb des Schriftzugs ist in kleineren Buchstaben "Gegen Rassismus und Ausgrenzung!" zu lesen.