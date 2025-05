Vor Relegation: Braunschweig stellt Trainer Scherning frei

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat einen Tag nach der Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg Trainer Daniel Scherning freigestellt. Mit dem bisherigen Co-Trainer Marc Pfitzner soll in den beiden Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitag im Saarland und am 27. Mai (beide 20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) vor heimischer Kulisse der Absturz in die Drittklassigkeit verhindert werden.

Mit sofortiger Wirkung trennte sich der Verein neben Scherning auch von Co-Trainer Andreas Zimmermann und Torwarttrainer Milenko Gilic. "Uns ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, weil wir bis zuletzt die grundsätzliche Überzeugung hatten, dass wir unser Saisonziel Klassenerhalt erneut gemeinsam erreichen werden", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. Nach den Niederlagen bei der SV Elversberg (0:3) und gegen Nürnberg (1:4) habe man, "besonders aufgrund der Art und Weise" der Auftritte, "diese Überzeugung jedoch verloren".

Scherning selbst bezeichnete seine Zeit seit seinem Amtsantritt im November 2023 in Braunschweig als "eine sehr emotionale und intensive Reise mit Höhen und Tiefen". Im vergangenen Jahr sei es gemeinsam gelungen, "trotz sportlich schwieriger Lage den Klassenerhalt zu sichern", sagte Scherning: "Bis zuletzt war ich überzeugt, dass uns das auch in diesem Jahr gemeinsam gelungen wäre. An dieser Überzeugung hat sich nichts geändert – ich bin sicher, dass die Mannschaft die Relegation für sich entscheiden wird."

Das Trainerteam um Pfitzner genieße vor der Relegation nun "uneingeschränktes Vertrauen, die Mannschaft erfolgreich durch diese Duelle zu führen", sagte Kessel. Unterstützt wird Pfitzner von Co-Trainer Marcel Goslar, Athletiktrainer Janning Michels und Rehatrainer Alexander Bülow. Darüber hinaus verstärken Ken Reichel sowie Jasmin Fejzic das Trainerteam für die Relegationsspiele.