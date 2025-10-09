Ziel Aufstieg auf Schalke? Neururer: "Wäre eine Katastrophe"

Der langjährige Bundesligatrainer Peter Neururer hat Zweitligist Schalke 04 vor vorschnellen Aufstiegsträumereien gewarnt. "Im Augenblick bringt die Mannschaft ihre Qualität auf den Platz. Das reicht möglicherweise, um oben mitzuspielen. Aber den Aufstieg als Ziel auszugeben, wäre eine Katastrophe", sagte der 70-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Für Neururer, der die Gelsenkirchener zwischen 1989 und 1990 trainierte, könnte das zu schwerwiegenden Konsequenzen führen. "Denn wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, droht wieder alles zusammenzubrechen", sagte Neururer, der auch bei einem Aufstieg Probleme auf Schalke vermutet: "Sollte es wirklich klappen mit der Bundesliga-Rückkehr, wäre das auch eine Gefahr für die Mannschaft. Um in der ersten Liga mitspielen zu können, braucht sie mindestens zehn neue Spieler."

Schalke liegt nach sechs Siegen aus acht Spielen unter dem neuen Trainer Miron Muslic auf Aufstiegsplatz zwei. "Generell hoffe ich, dass die gute Linie, die der neue Sportvorstand Frank Baumann hereingebracht wird, fortgeführt wird", sagte Neururer: "Denn alle anderen, die das Chaos angerichtet haben, sind ja noch da."