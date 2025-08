Zwei Spiele Sperre für Ehlers und Koulis

Kevin Ehlers (Eintracht Braunschweig) und Niko Koulis (Preußen Münster) sind nach ihren Roten Karten am Auftaktwochenende der 2. Bundesliga jeweils für zwei Spiele gesperrt worden. Das gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag bekannt.

Verteidiger Ehlers war beim 1:0-Sieg beim 1. FC Magdeburg in der 54. Minute wegen einer überharten Grätsche, Preußen-Verteidiger Koulis beim 2:3 in Karlsruhe in der 62. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Beide Spieler und Vereine haben dem jeweiligen Urteil zugestimmt.