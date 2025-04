In der 3. Liga steht der Saisonendspurt an. Die zweiten Mannschaften aus Dortmund und Stuttgart kämpfen gegen den Abstieg. Dürfen sie dabei auch Spieler aus der Profimannschaft einsetzen?

3. Liga: DFB-Spielordnung schränkt Profieinsätze ein

Grundsätzlich ist es während der Saison problemlos möglich, Profis zu den Reserveteams zu verschieben. Dies wird beispielsweise gemacht, damit sie nach Verletzungen Spielpraxis sammeln. In der laufenden Spielzeit tat dies etwa der VfB bei Ameen Al-Dakhil oder der BVB bei Julien Duranville.

Aber: Akteure wie BVB-Knipser Serhou Guirassy oder VfB-Mittelfeldstratege Angelo Stiller können im Schlussspurt der dritten Liga dort nicht aushelfen. Grund ist, dass sich die Spielberechtigung an den letzten vier Spieltagen einer Saison ändert.

Geregelt ist das in der Spielordnung des DFB in Paragraf 11. Dort ist verankert, dass Stammspieler der Profiteams an diesen Spieltagen nicht mehr in den Kader des Drittligateams verschoben werden dürfen.

Wann aber ist ein Spieler ein Stammspieler und darf an den letzten vier Spieltagen nicht mehr eingesetzt werden?