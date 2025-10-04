3. Liga: Cottbus springt auf Rang zwei, Saarbrücken patzt

Energie Cottbus hat in der 3. Liga den Ausrutscher des MSV Duisburg genutzt. Trotz zweimaligen Rückstands gewann die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz 3:2 (1:2) gegen Alemannia Aachen und verkürzte damit den Rückstand auf den Tabellenführer auf vier Punkte. Duisburg hatte am Freitag beim 2:2 gegen Hansa Rostock zwei Zähler liegen lassen.

Entscheidender Mann bei Cottbus war Doppeltorschütze Tolcay Cigerci. Er glich zunächst in der 22. Minute das 0:1 von Lars Gindorf (14.) aus. Nach Treffern von Aachens Mika Schroers (25.) und dem erneuten Ausgleich durch Erik Engelhardt (67.) traf der 30-Jährige dann zum Sieg (72.). Cottbus ist nun Tabellenzweiter.

Der 1. FC Saarbrücken verpasste dagegen die Chance, sogar bis auf drei Punkte an Duisburg heranzurücken. Durch ein 1:1 (1:0) bei Kellerkind Jahn Regensburg beträgt der Rückstand nach zehn Spieltagen weiter fünf Punkte.

Kai Brückner erzielte beim Jahn, der sich am Tag vor dem Spiel von seinem Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer getrennt hatte, den frühen Siegtreffer (18.). Absteiger Regensburg rettete durch Adrian Fein (90.+5) spät einen Punkt - bleibt als Tabellen-18. aber auf dem Relegationsplatz. Letzter ist nach wie vor Aufsteiger Schweinfurt 05, der beim 1:2 (1:0) gegen den SC Verl schon seine neunte Niederlage kassierte.

Im Gegensatz zu Saarbrücken nutzte auch der VfL Osnabrück durch ein 3:1 (0:1) bei Waldhof Mannheim den Ausrutscher von Duisburg und verkürzte den Rückstand auf den Spitzenreiter auf fünf Punkte. Robin Meißner drehte nach dem Rückstand durch Felix Lohkemper (14.) nach einem Patzer von VfL-Torhüter Lukas Jonsson mit zwei Treffern (49./58.) das Spiel.

Stark präsentierte sich erneut auch Viktoria Köln. Die Rheinländer gewannen durch Treffer von Soichiro Kozuki (14.), David Otto (40.), Leonhard Münst (51.) und Lex-Tyger Lobinger (88.) 4:1 (2:0) gegen den TSV Halvelse. Der Liga-Neuling vergab durch Besfort Kolgeci (45.+1) einen Strafstoß.

Im Tabellenkeller verschaffte sich der FC Ingolstadt gegen den SSV Ulm etwas Luft zu den Abstiegsplätzen. Nach der Führung durch Marcel Costly (22.) und dem Ausgleich durch Leon Dajaku (32.), schossen Simon Lorenz (50.), erneut Costly (87.) und Davide Sekulovic 90.+1 für die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann ein klares 4:1 (1:1) heraus.