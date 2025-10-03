3. Liga: Duisburg wieder nur mit Remis

Tabellenführer MSV Duisburg hat seine Ungeschlagen-Serie in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt, zum zweiten Mal in Serie aber "nur" remis gespielt. Gegen Hansa Rostock kamen die Zebras am 10. Spieltag trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Der Vorsprung auf Rang zwei beträgt vorerst sechs Punkte, die Verfolger können am Wochenende aber verkürzen.

Patrick Sussek (32.) und Tobias Fleckstein (72.) legten in einer unterhaltsamen Partie vor 27.207 Zuschauern im MSV-Stadion zweimal vor, Cedric Harenbrock sorgte mit einem Doppelpack (45.+1, 76.) aber jeweils für den Ausgleich. Die Gäste hatten durch Stürmer Andreas Voglsammer (78.) sogar noch die Riesenchance, dem MSV die erste Niederlage zuzufügen.

Duisburg gewann damit nach sechs Auftaktsiegen nur eines der vergangenen vier Spiele, nach der Länderspielpause muss der Aufsteiger bei 1860 München ran. Für Rostock (11 Punkte) war es bereits die fünfte Punkteteilung in dieser Saison.