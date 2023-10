Anzeige

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg hat ihre Niederlagenserie in der 3. Fußball-Liga gestoppt. Die Breisgauer gewannen das Kellerduell beim VfB Lübeck mit 1:0 (1:0). Patrick Lienhard (26.) traf zum zweiten Saisonsieg für die Gäste, die zuvor dreimal in Folge verloren hatten. Mit acht Punkten gaben die Freiburger die Rote Laterne an den MSV Duisburg (7 Zähler) ab.