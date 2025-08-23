3. Liga: Hoffenheim II vorne dabei - 1860 siegt spät

Aufsteiger TSG Hoffenheim II mischt weiter die 3. Fußball-Liga auf. Das Team von Trainer Stefan Kleineheismann, das sich vor der Saison unter anderem mit Influencer Nader El-Jindaoui verstärkt hatte, gewann gegen Energie Cottbus 4:1 (3:0) und hat nach drei Spieltagen schon sieben Punkte auf dem Konto. El-Jindaoui, der vergangene Saison für die zweite Mannschaft von US-Meister LA Galaxy aufgelaufen war, wurde in der 78. Minute eingewechselt. Für Cottbus war es eine Woche nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hannover 96 die erste Niederlage der Saison.

Ebenfalls sieben Punkte gesammelt hat 1860 München. Die Löwen gewannen das Duell zweier Traditionsklubs bei Alemannia Aachen 2:0 (0:0). Patrick Hobsch (89.) und David Philipp (90.+1) trafen vor 27.000 Fans am Tivoli in Überzahl erst spät. Aachens Gianluca Gaudino hatte zuvor die Gelb-Rote Karte (64.) gesehen.

Am anderen Ende der Tabelle steht Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 nach einem 0:3 (0:1) bei Jahn Regensburg als einziger Drittligist noch ohne Punkt da. Seinen ersten Saisonsieg holte der VfL Osnabrück beim 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Saarbrücken. Der VfB Stuttgart II und der SC Verl trennten sich 1:1 (1:1).