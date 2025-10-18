3. Liga: Osnabrück und Saabrücken patzen daheim

Der VfL Osnabrück und der 1. FC Saarbrücken haben im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga überraschend gepatzt. Der VfL kassierte beim deutlichen 0:4 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim II ebenso seine erste Heimniederlage der Saison wie die Saarländer beim 2:4 (1:2) gegen den SC Verl.

Kurios: Saarbrücken überholte in der Tabelle trotz der Niederlage den VfL, beide liegen mit jeweils 19 Punkten vorerst auf den Plätzen drei und vier. Die Topteams MSV Duisburg (24) und Energie Cottbus (20) können am Sonntag aber davonziehen.

Mit nur drei Punkten am Tabellenende liegt weiter Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 nach einem 0:3 (0:1) beim VfB Stuttgart II. Hansa Rostock vergrößerte durch ein 3:0 (1:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden den Vorsprung auf die Abstiegsplätze, Alemannia Aachen verlor das Kellerduell gegen den FC Ingolstadt durch ein Tor in der Nachspielzeit 0:1 (0:0). Für die von Sabrina Wittmann trainierten Gäste war es der zweite Sieg in Folge.