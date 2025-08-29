3. Liga: Regensburg kommt nicht in Schwung

Jahn Regensburg kommt auch nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga nicht in Tritt. Das Team des neuen Trainers Michael Wimmer unterlag bei Viktoria Köln 0:1 (0:0) und steht nach vier Drittliga-Spieltagen mit nur vier Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

Tim Kloss (40.) sorgte für den Sieg der Kölner, die nun sechs Zähler auf dem Konto haben. Für Regensburg setzte sich die Serie enttäuschender Auftritte in der Fremde fort: Der letzte Sieg in einem Punktspiel war das 3:1 bei Preußen Münster am 6. April 2024, seither gab es in 22 Partien vier Remis und 18 Niederlagen.