3. Liga: Erster Rückschlag für Dresden

Noussair Mazraoui (FC Bayern)

Der Marokkaner erhält nach seiner ordentlichen zweiten Hälfte gegen Leipzig den Vorzug vor dem abwanderungswilligen Pavard und könnte in Zukunft auf rechts gesetzt sein. Lässt defensiv wenig anbrennen und geht nur punktuell mit nach vorne. Dabei Pech bei 18-Meter-Schuss an den Außenpfosten (21.), scheitert zudem in der Schlussphase aus kurzer Distanz an Pavlenka (85.). ran-Note: 3 © 2023 imago