3. Liga: Spitzenreiter Dresden schwächelt

Dynamo Dresden hat auf dem Weg zum erhofften Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga geschwächelt. Der Drittliga-Tabellenführer musste sich bei Rot-Weiss Essen mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Energie Cottbus (49) kann am Sonntag mit einem Sieg beim SV Sandhausen bis auf einen Punkt an die Sachsen heranrücken.