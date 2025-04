3. Liga: Trainer Ende verlässt Verl im Sommer

Fußball-Drittligist SC Verl und Trainer Alexander Ende gehen im Sommer getrennte Wege. Wie die Westfalen am Mittwoch mitteilten, wird der 45-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ende hatte den Sportclub vor der Saison 2023/24 übernommen, in dieser Spielzeit mischt der Tabellensechste im Aufstiegsrennen mit.

"Ich erlebte und erlebe in Verl eine unglaublich aufregende und leidenschaftliche Zeit. Mit euch gemeinsam durfte ich meine Idee von aggressivem und offensivem Fußball umsetzen", sagte Ende. Der Nachfolger von Mitch Kniat, der mit dem Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld sensationell das DFB-Pokalfinale erreicht hatte, werde "viele tolle, gemeinsame Momente auf und neben dem Platz immer in Erinnerung" behalten. In den verbleibenden acht Spielen will er nun "das Maximale herausholen".