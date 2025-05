Drittligist 1860 München setzt seine Transfer-Offensive für den Sommer 2025 wohl weiter fort. Nach Ex-DFB-Star Kevin Volland haben die "Löwen" wohl auch Florian Niederlechner verpflichtet.

Beim Drittligisten 1860 München laufen die Kaderplanungen für die Saison 2025/26 auf Hochtouren.

Bereits vor einigen Wochen kündigten die "Löwen" das Comeback des einstigen Talents Kevin Volland an, der von Union Berlin nach München zurückkehrt.

Laut "AZ" ist nun auch der Transfer von Florian Niederlechner in trockenen Tüchern. Demnach soll der Stürmer von Hertha BSC am Freitag seinen Vertrag beim Drittligisten unterzeichnet haben. Der Vertrag des 34-Jährigen bei den Berlinern läuft aus, damit kommt er ablösefrei an die Isar.