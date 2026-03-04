Böller-Eklat in 3. Liga: Essen-Keeper im Krankenhaus - Partie geht trotzdem weiter

Beim Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga haben Gästefans mit einem Böllerwurf fast für einen Spielabbruch gesorgt. Essens Torwart Felix Wienand musste verletzt ausgewechselt werden.

Der Essener Torhüter Felix Wienand ging wegen der Detonation eines Böllers in seiner unmittelbaren Nähe zu Boden und hielt sich schwer gezeichnet die Ohren. Schiedsrichter Lennart Kernchen unterbrach die Partie in der 53. Minute und schickte die beiden Mannschaften in die Kabinen.

Das Spiel wurde erst nach mehr als 40 Minuten Pause beim Stand von 1:0 für Essen fortgesetzt - ohne Wienand. Nach Informationen des übertragenden TV-Senders MagentaSport musste der Torhüter im Anschluss an die Aktion ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Böller war offenbar aus dem Gästeblock geworfen worden. Essens Trainer Uwe Koschinat gestikulierte während der Unterbrechung wütend in Richtung der Fans. Anschließend brachte er Ersatztorwart Tino Casali in die Partie.

Dem MSV Duisburg droht im Aufstiegsrennen derweil mehr und mehr die Luft auszugehen. Der Traditionsverein kam auch beim FC Ingolstadt nicht über ein 0:0 hinaus und hat als Tabellendritter nun schon vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfL Osnabrück und Energie Cottbus auf dem direkten Aufstiegsrang zwei.

Von den vergangenen fünf Partien konnten die Duisburger in der Liga nur zwei gewinnen.