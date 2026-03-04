Im November wurde ein Spieler von Energie Cottbus rassistisch angefeindet. Jetzt kündigt Cottbus-Trainer Wollitz an, bei weiteren Vorfällen dieser Art nicht weiterzuspielen.

Energie Cottbus Trainer Claus-Dieter Wollitz fordert eine rücksichtslose Reaktion auf rassistische Vorfälle in deutschen Stadien. Das Thema Rassismus kotze ihn "so richtig" an, es gebe dagegen "nur ein Statement. Dass bei einem solchen Vorfall - egal wo in Deutschland - beide Mannschaften in die Kabine gehen und nicht mehr weiterspielen", sagte der Coach des Drittligisten Energie Cottbus der "Sport Bild": "Damit jeder kapiert, dass jetzt Schluss mit Rassismus in den Stadien ist. Damit sich endlich etwas ändert."

Im November 2025 war Energie-Profi Justin Butler beim Auswärtsspiel bei 1860 München rassistisch angefeindet worden. Die Münchner baten im Nachgang um Entschuldigung. Wollitz zeigte derweil wenig Verständnis dafür, dass das Spiel nach einer Unterbrechung fortgesetzt wurde.