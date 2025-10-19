Engelhardt in der Nachspielzeit: Cottbus jubelt spät in Ulm

Energie Cottbus bleibt in der 3. Fußball-Liga ein heißer Aufstiegsanwärter. Der Tabellenzweite setzte sich am elften Spieltag verdient beim Absteiger SSV Ulm mit 2:1 (0:0) durch - dank eines Treffers in der Nachspielzeit.

Tolcay Cigerci brachte die Lausitzer per Strafstoß in Führung (67.). Max Scholze (84.) gelang der überraschende Ausgleich für die insgesamt unterlegenen Gastgeber aus Ulm, doch Erik Engelhardt sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch für den umjubelten Cottbuser Siegtreffer. Mit dem vierten Dreier in Folge festigte Energie seine Position und erhöhte den Druck auf Tabellenführer MSV Duisburg.