Geldstrafen für Mannheim und Osnabrück

Die Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim und VfL Osnabrück sind nach beschämendem Verhalten einzelner Fans zu Geldstrafen verurteilt worden. Mannheim muss insgesamt 49.800 Euro zahlen, unter anderem hatten mehrere Personen laut Urteil des DFB-Sportgerichts am 13. Dezember 2024 im Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden "in leere Bierbecher uriniert und diese in Richtung der Dresdner Zuschauer" geworfen.