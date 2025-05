Gratulieren (noch) verboten: Dynamo Dresden vor dem Aufstieg

Noch wehrt sich Thomas Stamm mit Vehemenz. Verfrühte Glückwünsche zum Aufstieg prallen am Trainer des Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden einfach ab. "Ich war am letzten Wochenende in Ingolstadt und habe mir das Spiel der Arminia dort angeschaut. Vor Ort wurde mir dreimal zum Aufstieg gratuliert", sagte Stamm: "Das habe ich natürlich nicht angenommen, weil wir noch nichts erreicht haben."

Am Samstag, wenn Stamm mit Tabellenführer Dresden zum Drittliga-Gipfeltreffen auf die Bielefelder Alm (16.30 Uhr/MagentaTV) reist, will der 42-Jährige seine Zurückhaltung aber ablegen. Nach drei Jahren Drittklassigkeit steht Dynamo vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Die Ausgangslage könnte drei Spieltage vor Saisonende kaum besser sein. Die Sachsen sind mit 66 Punkten Spitzenreiter, der Vorsprung auf den Relegationsplatz (Energie Cottbus) sowie Rang vier (1. FC Saarbrücken/beide 59) beträgt jeweils sieben Punkte. Auch Bielefeld (65) steht vor der Zweitliga-Rückkehr, verlieren die Verfolger, ist die Arminia selbst bei einer Niederlage gegen Dresden durch.

"Eine bessere Ausgangslage gibt es nicht, für Bielefeld, aber auch für uns. Wir haben es beide selbst in der Hand", sagte Stamm: "Es ist nicht das letzte Spiel. Es ist nicht so, dass wir danach nichts korrigieren könnten. Wenn wir es gewinnen, werden wir die letzten zwei Spiele auch nicht herschenken."

Ein Sieg in Bielefeld würde alle Rechenspiele beenden. Einfach wird die Aufgabe beim Pokalfinalisten aber nicht. "Arminia Bielefeld ist eine extrem starke Mannschaft, die gerade auf einer Welle schwebt und auch zu Hause immer eine große Wucht entwickeln kann. Wir werden da nicht blind reinlaufen", sagte Stamm, der ein Spiel "auf Augenhöhe" erwartet: "Wir tun gut daran, die Ausgangsposition, die wir uns erarbeitet haben, positiv zu bewerten und uns wie in den Wochen zuvor voll auf die sportlichen Inhalte und das bevorstehende Spiel zu fokussieren."