Lok Leipzig wahrt Aufstiegschance gegen Havelse

Der 1. FC Lok Leipzig hat seine Chance auf den Aufstieg in 3. Fußball-Liga dank eines Last-Minute-Treffers gewahrt. Im Play-off-Hinspiel um den vierten und letzten Aufstiegsplatz aus der Regionalliga erkämpften sich die Sachsen gegen den TSV Havelse ein 1:1 (0:0). Die Entscheidung fällt im Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport).

Marko Ilic (89.) brachte den Nord-Meister Havelse in einer turbulenten Schlussphase im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig in Führung. Nach einer überlegenen, aber offensiv lange zu harmlosen Vorstellung rettete Dorian Cevis (90.+1) das Remis für den Sieger der Nordost-Staffel.

Der MSV Duisburg (West), die TSG Hoffenheim II (Südwest) und der 1. FC Schweinfurt (Bayern) sicherten sich in dieser Saison als Meister ihrer Staffeln die drei direkten Aufstiegstickets.