Nächste Pleite: 1860 München weiter in der Krise

1860 München steckt in der 3. Fußball-Liga weiter in der Krise. Der Traditionsklub verlor am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:0) und kassierte die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.

Die Löwen, die sich vor einer Woche von Trainer Patrick Glöckner und Sportchef Christian Werner getrennt hatten, bleiben im unteren Tabellenmittelfeld stecken. Wehen ist nach dem Siegtreffer von Moritz Flotho (87.) Sechster.

Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen trennten sich am Sonntag mit 2:2 (2:1).