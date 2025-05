Party in Unterhaching: Aufsteiger Bielefeld an der Spitze

Arminia Bielefeld hat seiner Aufstiegsparty mit dem Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga zusätzlichen Schub verliehen. Die überlegenen Ostwestfalen gewannen beim Schlusslicht SpVgg Unterhaching 2:1 (1:0) und zogen mit nun 69 Punkten an Dynamo Dresden (67) vorbei. Seit Samstag stehen die beiden Spitzenteams aufgrund von Schützenhilfe als künftige Zweitligisten fest.

Die Bielefelder hatte die Nachricht vom Aufstieg auf der Anreise nach München erreicht, sie fielen daraufhin in einen Getränkemarkt ein. Die Leistung beeinträchtigte das vorerst nicht: Sam Schreck traf per Foulelfmeter zur Führung (42.). Dann aber schoss Christopher Lannert einen Strafstoß an den Pfosten (45.+4) und Manuel Stiefler (49.) glich aus. Marius Wörl antwortete prompt (51.) und heizte die Party bei den mitgereisten Fans zusätzlich an.

Am Samstag (13.30 Uhr/MagentaSport) hat Bielefeld bei Waldhof Mannheim die Drittliga-Meisterschaft am letzten Spieltag in der eigenen Hand.