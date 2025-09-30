Remis im Spitzenspiel: Duisburg bleibt fünf Punkte vorne

Tabellenführer MSV Duisburg hat im umkämpften Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga sein Polster verteidigt. Die Zebras kamen beim 1. FC Saarbrücken zu einem 0:0 und verteidigten erfolgreich den Vorsprung von fünf Punkten auf den ärgsten Verfolger aus dem Saarland. Der Aufsteiger blieb damit auch im neunten Saisonspiel ungeschlagen, dabei gelangen sieben Siege und zwei Remis.

Der FCS behauptete Rang zwei vor Energie Cottbus, das nach dem 3:1 (1:1) bei Hansa Rostock allerdings bis auf einen Zähler heranrückte. In Saarbrücken neutralisierten sich die beiden besten Teams der ersten Spieltage weitgehend, die beste Chance vor der Pause hatte die Heimmannschaft mit einem Lattenfreistoß von Florian Pick (15.). Nach dem Wechsel ging es wild hin und her. Erneut ließ Pick große Gelegenheiten liegen (70., 73.), auf der Gegenseite scheiterten Conor Noß (78.) und Patrick Sussek (83.).

Im Ostduell trafen Moritz Hannemann (36.), Erik Engelhardt (71.) und Can Yayha Moustfa (90.+3) für Energie, den kriselnden Rostockern gelang durch Ryan Naderi (42.) zwischenzeitlich der Ausgleich. Durch den zweiten Sieg nacheinander rückte Waldhof Mannheim ins erste Tabellendrittel vor, es gelang ein 3:2 (1:0) beim weiterhin sieglosen Aufsteiger TSV Havelse. Erzgebirge Aue verließ durch ein 1:0 (1:0) bei Alemannia Aachen die Abstiegsränge, der SV Wehen Wiesbaden holte bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart ein 0:0.