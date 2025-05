Sandhausen verpflichtet Janßen für Neustart

Der bereits als Absteiger feststehende Fußball-Drittligist SV Sandhausen wird ab der neuen Saison von Olaf Janßen trainiert. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, übernimmt der 58-Jährige das Amt in der Regionalliga Südwest von den amtierenden Interimstrainern Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier. Janßen kommt vom bisherigen Drittligarivalen Viktoria Köln.

"Olaf Janßen ist der richtige Mann für unseren Neuanfang", wird Präsident Jürgen Machmeier in der Vereinsmitteilung zitiert, "unsere Analyse hat uns zu genau diesem Trainerprofil geführt." Mithilfe des neuen Trainers will der Klub laut Machmeier "zu unserer verloren gegangenen DNA zurückfinden".

Sandhausen spielte zwischen 2012 und 2023 in der 2. Bundesliga; in dieser Spielzeit konnte der Absturz in die Viertklassigkeit trotz zweier Trainerwechsel nicht verhindert werden. Janßen war zuletzt viereinhalb Jahre Trainer bei Viktoria Köln; in der Bundesliga arbeitete er bereits als Co-Trainer unter Bruno Labbadia bei Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg.