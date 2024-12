3. Liga: Osnabrück stellt Trainerteam und Geschäftsführer frei

Der bis auf den letzten Platz der 3. Fußball-Liga abgestürzte VfL Osnabrück hat auf den andauernden Misserfolg gleich mit mehreren Freistellungen reagiert. Wie der Zweitliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, wurde das Trainerteam um Chefcoach Pit Reimers ebenso von ihren Aufgaben entbunden wie Geschäftsführer Sport Philipp Kaufmann. Wer die vakanten Posten zukünftig übernimmt, ist derzeit noch offen.

Die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen am Sonntag (16.30 Uhr) wurde zunächst Alexander Ukrow, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, übertragen. In der Vereinsführung übernimmt Finanz-Geschäftsführer Michael Welling erst einmal wieder die Gesamtverantwortung, die er bereits bis zur Verpflichtung Kaufmanns vom FC Basel Ende März innehatte.

Der Verein sei nicht mehr davon überzeugt, "den Klassenerhalt in der aktuellen personellen Konstellation zu schaffen", sagte Präsident Holger Elixmann: "Wir haben nach 17 Spieltagen lediglich elf Punkte eingesammelt, das ist in allen Belangen zu wenig und einfach nicht akzeptabel."

Reimers hatte den Trainerjob beim VfL erst Ende September von Uwe Koschinat übernommen und seitdem in neun Ligapartien nur einmal gewonnen. Am Sonntag bei Viktoria Köln (0:2) gab es bereits die fünfte Niederlage in seiner Amtszeit. Mit den beiden Co-Trainern Tim Danneberg und Heiko Flottmann würden nun "Gespräche geführt, wie die zukünftige Einbindung beim VfL aussehen wird", teilten die Osnabrücker mit.