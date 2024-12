Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Der ehemalige Bundesligist blieb zwar mit dem 1:1 (1:1) beim SC Verl im neunten Spiel in Folge ungeschlagen, wegen der schlechteren Tordifferenz aber noch hinter dem punktgleichen Spitzenreiter Energie Cottbus.