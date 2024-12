Aue trennt sich von Trainer Dotchev

Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat sich von Trainer Pavel Dotchev getrennt. Das teilte der Klub nach der 2:5-Niederlage gegen den SC Verl mit. Aue reagierte damit auf eine "bedenkliche sportliche Entwicklung in den zurückliegenden drei Monaten mit nur elf Punkten aus zwölf Spielen". Der Verein hatte den Aufstieg als Ziel ausgegeben, liegt nach einem guten Saisonstart aber nur noch im Tabellenmittelfeld.

"Uns fehlt aktuell die Überzeugung, in dieser Konstellation die Trendwende zu schaffen, dauerhaft in die Erfolgsspur zurückzukehren und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen", sagte Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich, der nach einem Nachfolger sucht.

Der Klub hatte Dotchev im November bereits mitgeteilt, dass sein am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert werde. "In drei Amtszeiten als Trainer und Sportdirektor hat er den Fußball im Erzgebirge zweifellos maßgeblich geprägt und sich als Ehrenmann auch um das Ansehen unseres Klubs verdient gemacht. Schon deshalb hätten wir alle uns ein anderes Ende der Zusammenarbeit gewünscht", sagte Präsident Roland Frötschner. Dotchev (59) hat sich am Sonntag von der Mannschaft verabschiedet.