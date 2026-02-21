1. FC Köln: Fan nach schwerem Sturz im Stadion und Reanimation offenbar im Krankenhaus verstorben

Nach der Partie am Samstag teilten die Kölner mit, dass der Fan ist in einem "sehr kritischen Zustand" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Demnach sei der 90 Jahre alte Fan eine Treppe heruntergefallen, anschließend reanimiert und abtransportiert worden.

Die Befürchtungen um einen Fan des 1. FC Köln haben sich offenbar bestätigt. Der Anhänger verstarb, nachdem er beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim schwer gestürzt und reanimiert werden musste.

Zum Behandlungsverlauf im Krankenhaus machte der Verein dabei keine Informationen. Nachdem der Vorfall im Stadion bekannt geworden war, stellten beide Fanlager aus Solidarität die Unterstützung ihrer Teams für den Rest des Spiels ein.

"Effzeh"-Spieler Tom Krauß betonte nach dem Spiel: "Es war ein komisches Spiel. Die Stimmung war zurecht nicht da. Man sieht, wie schnell das Leben in einem kritischen Zustand sein kann. Normal ist das hier ein Hexenkessel. Da fragt man sich dann schon nach 20 bis 25 Minuten, was ist hier los? Ich habe mich dann beim Co-Trainer erkundigt, was passiert ist. Den Punkt haben wir für den Fan geholt!"