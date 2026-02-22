Mit seinen bemerkenswerten Aussagen zum Thema Rassismus sorgte Bayern-Trainer Vincent Kompany für viel Bewunderung. Auch Max Eberl huldigte dem Coach. Vincent Kompany wollte nach seinem denkwürdigen Plädoyer gegen Rassismus nicht weiter über das brisante Thema reden - dafür gab es aber für den Trainer von Bayern München Lob und Anerkennung von allen Seiten. "Mich hat das brutal berührt. Ich sehe jetzt schon seit 20 Monaten, was für ein großer Mensch, eine große Persönlichkeit er ist. Gestern hat er es der ganzen Welt gezeigt", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:2 (2:0) des deutschen Rekordmeisters gegen Eintracht Frankfurt. So. 11 Uhr im Livestream: Sport1-Doppelpass - der Fußball-Talk "Vincent Kompany ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz ein super Typ, der tut uns so gut", betonte Präsident Herbert Hainer bei Sport1. Er habe den 39 Jahre alten Belgier "schon ein paarmal als Sechser im Lotto bezeichnet", so Hainer weiter. Dieses Statement sei "intelligent, wohlüberlegt und genau auf den Punkt" gewesen: "Damit hat er viele aufgerüttelt, aber auch viel Mut gemacht." Ex-Trainer Christian Streich war bei Sky begeistert: "Unglaublich. Mir hat es vollständig die Füße weggezogen. Er ist ein großartiges Vorbild."

- Anzeige -

- Anzeige -

Aleksandar Pavlovic mit Kampfansage an den BVB: "Wir werden vorbereitet sein"

- Anzeige -

Auch aus der Mannschaft erfuhr Kompany viel Anerkennung. "Er ist nicht nur ein großartiger Taktiker und Trainer, er ist auch ein großartiger Botschafter", betonte Superstar Harry Kane. Deshalb hätten die Stars "auch so eine starke Verbindung zu ihm. Er ist sehr ehrlich, sehr offen, er trägt das Herz auf der Zunge. Ich bin stolz, ihn als Trainer zu haben. Er ist ein großartiger Repräsentant des FC Bayern."

- Anzeige -