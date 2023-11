Anzeige

Der beim 1. FSV Mainz 05 gefeuerte Anwar El Ghazi hat laut einem Medienbericht wohl Klage gegen den Bundesligisten eingereicht.

Der 1. FSV Mainz trennte sich kürzlich von Anwar El Ghazi nach dessen Israel-feindlichem Posting in den sozialen Medien.

Zunächst wurde der 28-jährige Marokkaner Mitte Oktober deswegen von den Mainzern suspendiert. Zwei Wochen danach folgte vonseiten des Klubs ein angebliches Statement El Ghazis, nachdem er vermeintlich begnadigt wurde.

Allerdings distanzierte sich El Ghazi daraufhin vom Inhalt des Statements, was letztlich zur endgültigen Trennung führte. "Der Verlust meiner Lebensgrundlage ist nichts im Vergleich zu der Hölle, die auf die Unschuldigen in Gaza hereinbricht", schrieb El Ghazi damals in den sozialen Medien.

Nun soll es in dieser Causa ein weiteres Kapitel geben. Wie die "Mainzer Allgemeine Zeitung" berichtet, soll El Ghazi beim Arbeitsgericht eine Kündigungsschutzklage gegen seinen Ex-Verein eingereicht haben.