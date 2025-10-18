363 Siege: Neuer stellt Bundesliga-Rekord auf

So oft gewonnen hat kein anderer: Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat beim 2:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund seinen 363. Sieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Damit ist der Weltmeister von 2014 nun alleiniger Rekordhalter vor seinem langjährigen Teamkollegen Thomas Müller (362). Neuer benötigte allerdings 530 Spiele für diese Marke, Müller "nur" 503.

Auf den weiteren Plätzen folgen in Oliver Kahn (310), Manfred Kaltz (291), Robert Lewandowski (274), Mats Hummels (268), Philipp Lahm (250), Lothar Matthäus (249), Sepp Maier (249) und Claudio Pizarro (248) fast ausschließlich Spieler, die in ihrer Karriere auch bei den Bayern unter Vertrag standen. Einzige Ausnahme ist Kaltz, der in der Bundesliga einzig für den Hamburger SV aufgelaufen war.