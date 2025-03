37,16 km/h: Frankfurts Bahoya sorgt für Geschwindigkeitsrekord

Eintracht Frankfurts Jean-Mattéo Bahoya hat einen Geschwindigkeitsrekord in der Bundesliga aufgestellt. Der Offensivspieler erreichte bei einem Sprint in der Partie beim VfL Bochum (3:1) am Sonntag laut Deutscher Fußball Liga (DFL) 37,16 km/h und übertraf damit die bisherige Bestmarke.