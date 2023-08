Ajorque sorgt mit zwei verschossenen Elfmetern für Premiere

Anzeige

Auf diesen Eintrag in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga hätte Ludovic Ajorque (29) gerne verzichtet. Der Stürmer des FSV Mainz 05 verschoss bei der 1:4 (0:2)-Niederlage am Sonntag bei Union Berlin als erster Profi im deutschen Oberhaus zwei Elfmeter in einem Spiel.

Der Franzose scheiterte mit seinen schwach geschossenen Elfmetern in der 62. und 88. Minute beim Stand von 0:2 und 1:3 am Berliner Torhüter Frederik Rönnow. "Wir müssen die zwei Elfmeter machen, dann geht das Spiel in eine andere Richtung", klagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt bei DAZN.

Trainer Bo Svensson nannte den doppelten Fehlschuss "natürlich kurios", gab seinem Angreifer aber Rückendeckung. "Wir werden ihn aufbauen und wieder hinbekommen. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Er ist am traurigsten über zwei verschossene Elfmeter", sagte Svensson. Auf einen möglichen neuen Elfmeterschützen wollte sich der Däne nicht festlegen: "Darüber habe ich mir null Gedanken gemacht."