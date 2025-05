Alonso bietet Nachfolger Hilfe an - keine Tipps für Wirtz

Xabi Alonso hat seinem Nachfolger als Trainer von Bayer Leverkusen jede notwendige Hilfe angeboten. "Natürlich stehe ich zur Verfügung. Wenn ich helfen kann, werde ich immer da sein", sagte der 43-Jährige vor seinem letzten Spiel als Coach der Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05. Auch die Geschäftsführer Fernando Carro und Simon Rolfes wüssten, "dass ich helfe, wenn ich es kann".

Wer Trainer in Leverkusen zur neuen Saison wird, ist offen. Der Niederländer Erik ten Hag und der Spanier Cesc Fàbregas waren zuletzt gehandelt worden, Fàbregas will Medienberichten zufolge aber beim italienischen Erstligisten Como 1907 bleiben.

Alonso, der Leverkusen im Vorjahr zum Double-Gewinn geführt hatte und höchstwahrscheinlich Real Madrid übernehmen wird, verabschiedete sich in den vergangenen Tagen von vielen Mitarbeitern. "Ich habe es hier sehr genossen. Der Klub wird für immer in meinem Herzen bleiben", sagte der Spanier. In der kommenden Woche sei er noch rund um die BayArena unterwegs, Carro habe ihm "noch nicht gesagt, wann ich alles zurückgeben muss", ergänzte Alonso lachend.

Einen Tipp für den umworbenen Florian Wirtz ließ sich der scheidende Coach nicht entlocken. "Er ist an einem sehr wichtigen Punkt seiner Karriere. Die Leute um ihn herum und seine Eltern wollen das Beste für ihn", sagte Alonso. "Was auch immer er macht, ich stehe Flo sehr nahe. Ich werde mich für ihn freuen."

Dass es fast täglich neue Gerüchte um die Zukunft des Ausnahmekönners gebe, sei "normal. Man muss mit ihnen umgehen, darf sie aber nicht zu ernst nehmen". Wirtz wird von Topklubs wie Bayern München, Manchester City oder dem FC Liverpool umworben.