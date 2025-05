Auf der Couch in die Königsklasse? Freiburg hofft auf Bayer

Auf der Couch in die Champions League? Die Profis des SC Freiburg drücken am Sonntag Bayer Leverkusen im Duell mit ihrem Konkurrenten Borussia Dortmund die Daumen. "Der eine oder andere wird das Spiel sicherlich verfolgen", sagte SCF-Profi Patrick Osterhage schmunzelnd. Sollten die Dortmunder beim Doublegewinner verlieren (15.30 Uhr/DAZN), wäre Freiburg erstmals für die Königsklasse qualifiziert. Die Teilnahme an der Europa League ist den Breisgauern schon jetzt nicht mehr zu nehmen.

Die enorm vielversprechende Ausgangsposition hatte sich das Team von Trainer Julian Schuster mit einem 2:1 (1:1) bei Holstein Kiel hart erkämpft und damit auch den Abstieg der Norddeutschen besiegelt. "Wir sind unfassbar stolz auf unsere Leistung, aber es ist noch nicht fertig", sagte Torhüter Noah Atubolu und sprach von einer "sehr, sehr geilen Ausgangslage".

Schuster kündigte an, dass es sein Team "bis zum letzten Atemzug durchziehen" werde. Die Qualifikation für den Europacup sei etwas "sehr, sehr Besonderes". Am letzten Spieltag trifft der SCF auf Eintracht Frankfurt und kann spätestens dann aus eigener Kraft den Einzug in die Königsklasse schaffen.

Die Freiburger Spieler zeigten dazu auch noch trotz aller Freude ein feines Gespür für den bitteren Moment der Kieler und standen Spalier für den Absteiger. "Das ist nicht selbstverständlich", sagte auch Holstein-Trainer Marcel Rapp.