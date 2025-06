Aufsteiger HSV legt als Erster los: "Auf Zack sein"

Aufsteiger Hamburger SV ist als erster Bundesliga-Klub in die Vorbereitung für die kommende Saison gestartet. Bevor Trainer Merlin Polzin (34) am Mittwoch (14 Uhr) zum ersten echten Training bittet, standen am Montag für Angreifer Robert Glatzel (31) und Co. zunächst Leistungstests auf dem Programm. Auch am Dienstag werden noch die Fitness-Werte der HSV-Profis untersucht.

"Als Aufsteiger wollen Trainerteam und Mannschaft von Anfang an hellwach und auf Zack sein, um bestmöglich vorbereitet in die Saison 2025/26 zu gehen", schreibt der HSV auf seiner Internetseite.

In der Saisonvorbereitung bestreitet der HSV zwei Trainingslager in Herzogenaurach (14. bis 18. Juli) sowie auf Mallorca (6. bis 10. August), am 16. August steht dann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FK 03 Pirmasens das erste Pflichtspiel auf dem Programm. In die Bundesliga startet der Traditionsklub mit dem Duell bei Borussia Mönchengladbach (23. August), ehe es schon am zweiten Spieltag zum Stadtderby gegen den FC St. Pauli kommt.