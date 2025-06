Augsburg gibt Cardona an Saint-Étienne ab

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt seinen Offensivspieler Irvin Cardona an AS Saint-Étienne ab. Bei dem französischen Klub hatte der 27-Jährige bereits seit der Winterpause auf Leihbasis gespielt, nun zog Saint-Étienne die Kaufoption. Dies teilte der FCA am Montag mit. Für die Augsburger hatte Cardona 13 Pflichtspiele bestritten, ihm gelangen ein Treffer und eine Vorlage.