Baumann "peinlich berührt" nach Klassenerhalt

Oliver Baumann konnte seine Gefühle nach dem mühsam erreichten Klassenerhalt der TSG Hoffenheim nur schwer sortieren. "Ich mache drei Kreuze. Wir sind froh, erleichtert, glücklich und auch peinlich berührt", sagte der Nationaltorwart nach dem 0:4 (0:1) gegen die Bayern - und schob im Fernduell mit Heidenheim anerkennend nach: "Wir sind dankbar, dass Bremen es ernst genommen und durchgezogen hat. Zum Glück ist es vorbei und wir sind mit einem blauen Auge davongekommen."

Werder hatte in Heidenheim mit 4:1 (2:0) triumphiert und verhinderte dadurch den möglichen Absturz der TSG auf den Relegationsplatz. Es falle "viel Last von unseren Schultern. Die Tabelle ist gerecht, das muss man so sagen. Wir stehen zurecht da, wo wir sind", führte Baumann aus. Es sei seine "schlimmste Saison" gewesen: "So ein Jahr darf nicht nochmal vorkommen. Es gab viele Nebengeräusche, jetzt geht es darum, diese Saison aufzuarbeiten, kritisch und offen zu analysieren."

Dem stimmte auch Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker zu. "Allen ist bewusst: So kann es am Ende nicht weitergehen. Wir müssen stabiler werden, denn wenn du 68 Tore kassierst, dann wirst du nicht viele Spiele gewinnen. Der Aufwand, um ein Spiel zu gewinnen, ist viel zu hoch", sagte der Österreicher. Man werde "am Kader schrauben", führte er weiter aus: "Am Ende wird es einen guten Mix geben, mit eigenen Jungs, guten Talenten, die wir dazu holen und bekannten TSG-Gesichtern mit Erfahrung."

Die Jobgarantie für Christian Ilzer wiederholte er dabei. Er sei "zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Christian Ilzer der richtige Trainer für die TSG Hoffenheim ist, der jetzt mit einer längeren Vorbereitung seine Qualitäten zeigen kann", so Schicker.