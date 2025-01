Baumgart nach schwerem Dämpfer: "Sollten Lehren ziehen"

Steffen Baumgart blickte nach der bitteren Niederlage auf St. Pauli sparsam drein. "Die Lehren sollten wir schon draus ziehen", sagte Baumgart nach der empfindlichen 0:3 (0:1)-Niederlage von Union Berlin bei deutlich konsequenteren Kiezkickern: "Dass die Situation gefährlich ist, das wissen wir alle."

Statt den direkten Konkurrenten St. Pauli zumindest auf Distanz zu halten und den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern, muss Union nach einem ungenügenden Auftritt am Millerntor weiter klar nach unten blicken. Auch, weil Baumgarts Team nicht die Basics abrief, die es für ein Bestehen im Kampf gegen den Abstieg brauchen wird.

"Wir müssen unsere Tugenden abrufen. Da hat mir einiges gefehlt", sagte Baumgart bei DAZN: "Die Einfachheit hat mir auch gefehlt. Es war nicht gut vorbereitet von uns."

Union hatte nach einem ordentlichen Start in die Partie nicht mehr an die überzeugende Leistung des 2:1-Siegs der Vorwoche gegen Mainz anknüpfen können. Morgan Guilavogui (31., 51.) und Joker Danel Sinani (90.+3) besiegelten die sechste Auswärtsniederlage in Serie für den Hauptstadtverein. Baumgarts Team stellte damit den unrühmlichen Klub-Negativrekord ein - und hat dringend Bedarf für Verbesserung schon im anstehenden Heimspiel gegen RB Leipzig.