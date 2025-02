Baumgart warnt vor Gladbach: "Kommt eine Menge auf uns zu"

Trainer Steffen Baumgart will an den jüngsten Erfolg von Union Berlin im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga anknüpfen. In Borussia Mönchengladbach treffe sein Team nun zwar auf eine Mannschaft, "die sich mittlerweile durch die gezeigten Leistungen auch etwas im internationalen Bereich ausrechnet", erklärte Baumgart. Dennoch wolle Union die drei Punkte zu Hause behalten und "dementsprechend auftreten".

Davon, dass seine Mannschaft mit einem Erfolg gegen das Team von Gerardo Seoane am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen könnte, wollte Baumgart am Freitag nichts hören: "Ich rechne nichts aus, weil du am Ende gegen Gladbach erst einmal gewinnen musst", betonte er mit Blick auf die Tabelle, wo Union vor dem 22. Spieltag auf Rang 13 liegt, und warnte vor den Fohlen, die derzeit Achter sind: "Da kommt eine Menge auf uns zu. Da, wo sie stehen, stehen sie nicht umsonst."

Am vergangenen Spieltag hatte Union bei der TSG Hoffenheim einen wichtigen Dreier (4:0) eingefahren. Das sei nun "aber schon wieder Vergangenheit", sagte Baumgart. Großen Anteil am Sieg hatte mit einem Treffer und einer Vorlage Neuzugang Marin Ljubicic, der in der 59. Minute eingewechselt worden war. Der kroatische Stürmer wird aber auch gegen Gladbach noch nicht in der Startelf stehen, da er nach seinem Wechsel von LASK Linz Anfang des Monats weiterhin im Aufbau sei, erklärte Baumgart.