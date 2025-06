Bayer bereitet sich in Brasilien auf die Saison vor

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen wird als erster Bundesligist in der Sommervorbereitung für ein Trainingslager nach Brasilien reisen. Der Klub des neuen Trainers Erik ten Hag reist vom 14. bis zum 24. Juli nach Rio de Janeiro und wird dort auf dem Gelände des lokalen Traditionsklubs Flamengo trainieren.

"Das Klima zu dieser Jahreszeit kommt uns entgegen und die Trainingsbedingungen im Leistungszentrum von Flamengo sind hervorragend", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Einer Mitteilung zufolge werde Bayer in Brasilien zudem ein Testspiel gegen einen "namhaften Gegner" absolvieren. Weitere Informationen zu der Partie will der Klub zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.

"Diese Vorbereitungszeit in Brasilien wird der vorläufige Höhepunkt unserer zahlreichen Aktivitäten im brasilianischen Markt sein, eines Projektes, das in dieser Form in der Bundesliga sicher einmalig ist", sagte Geschäftsführer Fernando Carro. Bayer pflegt seit Jahren gute Beziehungen in das südamerikanische Land, nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Klub-Ikonen wie Lúcio oder Paulo Sérgio.