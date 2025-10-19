Bayer im Umbruch: "Die Ergebnisse stimmen"

Bayer Leverkusen kommt in der Fußball-Bundesliga langsam ins Rollen, der Entwicklungsprozess nach dem großen Umbruch dauert aber noch an. "Es ist immer schwierig, da ein Zwischenupdate zu geben", sagte Torhüter Mark Flekken nach dem 4:3 (3:1)-Sieg beim FSV Mainz 05 angesprochen auf den Stand der Entwicklung.

Nach den zahlreichen Abgängen im Sommer und der Blitztrennung vom neuen Trainer Erik ten Hag wähnt der Niederländer das Team aber unter dem neuen Trainer Kasper Hjulmand auf einem guten Weg. "Wir fühlen uns in der Truppe gut. Die Ergebnisse stimmen, das hilft immer", sagte Flekken. Durch den Sieg schob sich Leverkusen auf Platz fünf vor.

Bis alles einigermaßen perfekt laufen wird, dauere es aber noch: "Es wird wahrscheinlich auch nie alles perfekt werden. Aber das Mindset und die Arbeit sind da. Und wenn wir so weitermachen, jedes Mal wieder einen kleinen Schritt nach vorne, dann kann es noch eine spannende Saison für uns werden."

Am Dienstag wartet bereits der nächste Härtetest - und zwar der aktuell wohl größtmögliche in Europa. Dann kommt in der Champions League der Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu den Leverkusenern. "Da ist eine ganz andere Art von Leistung von uns gefragt. Und wahrscheinlich auch sehr viel mehr Frustrationstoleranz", sagte Flekken.