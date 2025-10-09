Bayerischer Sportpreis für Rummenigge

Bayern Münchens langjähriger Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge bekommt den Bayerischen Sportpreis verliehen. Der 70-Jährige sei "auf und neben dem Platz eine außergewöhnliche Persönlichkeit", sagte Ministerpräsident Markus Söder über die Ehrung: "Er hat den FC Bayern München als Stürmer zu neuer Größe geführt und die Nationalmannschaft entscheidend geprägt. Gerade wenn es schwer wurde, konnte sich das Team auf ihn verlassen."

Mit dem Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten sollen Rummenigges Verdienste für das Sportland Bayern gewürdigt werden. Zwar sei er gebürtiger Westfale, "aber er hat definitiv das Bayern-Gen. Er ist ein großartiger Botschafter Bayerns in der Welt", sagte CSU-Politiker Söder. Die Verleihung findet am Samstagabend (19.00 Uhr) in der BMW-Welt in München statt.

Rummenigge wurde mit dem FC Bayern als Spieler zweimal deutscher Meister und DFB-Pokal-Sieger, zudem Weltpokalsieger 1976 und Europapokalsieger der Landesmeister 1975 und 1976. Mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewann er 1980 die Europameisterschaft. Nach seiner aktiven Karriere war Rummenigge von 1991 bis 2002 Vizepräsident des Rekordmeisters und im Anschluss bis 2021 Vorstandsvorsitzender. Insgesamt holte er als Spieler und Verantwortlicher 61 Titel mit den Münchnern.