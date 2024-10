Bayern-Chef Dreesen: "Wir supporten diese Klub-WM"

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hat die aufgeblähte Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften verteidigt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister sei "qualifiziert" und freue sich darüber. "Und die Spieler freuen sich auch - also wir supporten diese Klub-WM", sagte Dreesen der Sportschau am Rande der Generalversammlung der europäischen Klubvereinigung ECA in Athen. In Bezug auf die Belastung in der eigentlichen Sommerpause müsse der Verein aber natürlich "sehen, wie wir das managen".