Bayern im Stau: Duell in Gladbach startet verspätet

Die Begegnung in der Fußball-Bundesliga zwischen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach und Spitzenreiter Bayern München am Samstagnachmittag wird 15 Minuten später angepfiffen. "Grund dafür ist eine verkehrsbedingte Verzögerung bei der Anreise der Mannschaft des FC Bayern", schrieb der deutsche Rekordmeister bei X. Damit rollt der Ball im Borussia-Park erst um 15.45 Uhr.

Das Team von Trainer Vincent Kompany, der im Vergleich zum souveränen 4:0 in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Brügge seine Startformation auf gleich sechs Position änderte, will in der Liga den achten Erfolg im achten Spiel. Die Borussia will derweil ihren ersten Saisonsieg bejubeln.