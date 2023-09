Bayern mit Kantersieg gegen Bochum an die Spitze

Anzeige

Ein furioser FC Bayern um Rekordschütze Harry Kane hat sich für den traditionellen Wiesn-Besuch in Stimmung geschossen. Der Rekordmeister gewann gegen den überforderten VfL Bochum hochverdient mit 7:0 (4:0) und übernahm durch den Pflichtsieg gegen einen Lieblingsgegner erst einmal die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag feiern die Bayern-Stars mit ihren Familien auf dem Oktoberfest - bevor es in einen heißen Herbst geht.

Die Bayern gingen vor 75.000 Zuschauern durch Eric Maxim Choupo-Moting früh in Führung (4.). Kane legte schnell nach (12.). Matthijs de Ligt (29.) und Leroy Sane (38.) sorgten schon vor der Pause für die Vorentscheidung, ehe Kane per Handelfmeter (54.) traf. Nach dem 6:0 durch Edeljoker Mathys Tel (81.) sorgte erneut Kane (88.) für den Endstand. Für den Superstar war es bereits der siebte Treffer nach fünf Ligaspielen - Vereinsrekord! Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) und Mario Mandzukic (2012) hatten "nur" fünfmal getroffen.

Für die Bayern geht es am Dienstag im Pokal in der ersten Runde zu Drittligist Preußen Münster, bevor am kommenden Samstag das Topspiel bei RB Leipzig ansteht. Die Münchner wollen nicht nur Revanche für die Pleite im Supercup, sondern im Kampf um den Titel gegen einen Herausforderer ein wichtiges Zeichen setzen. Das auswärtsschwache Bochum, das zuletzt dreimal in Folge Remis gespielt hatte, wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Dank Timo Werner hat RB Leipzig bei der hitzigen Rückkehr von Max Eberl nach Mönchengladbach den fünften Sieg in Folge gefeiert. Beim 1:0 (0:0) gegen die Borussia erzielte der erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Werner (75.) das Siegtor. Die Borussia bleibt unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane sieglos.

Werner erlöste mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit April die Elf von Trainer Marco Rose, der wie Eberl einst bei der Borussia unter Vertrag stand - beide wurden von Teilen der Fans erneut beleidigt. Während RB durch den fünften Pflichtspiel-Sieg in Folge oben mitmischt, bleibt Gladbach im Keller.

Den Anschluss nach oben verliert Union Berlin. Der Champions-League-Teilnehmer verlor nach dem unglücklichen 0:1 unter der Woche bei Real Madrid gegen die TSG Hoffenheim mit 0:2 (0:2). Es war dievierte Niederlage in Folge für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Andrej Kramaric (22., Foulelfmeter) und Maximilian Beier (38.) mit seinem vierten Saisontor trafen für die Hoffenheimer, die mit zwölf Punkten gleichauf mit dem VfB Stuttgart und Leipzig liegen.

Einen weiteren Zähler dahinter folgt Borussia Dortmund. Der Vizemeister konnte auch beim mühsamen 1:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg nicht überzeugen. Vier Tage nach der Champions-League-Enttäuschung bei Paris St. Germain traf der langjährige BVB-Kapitän in einem unansehnlichen Bundesligaspiel in der 71. Minute zum 1:0 (0:0).

Im unteren Tabellenbereich glückte dem FC Augsburg ein Befreiungsschlag - dank Doppelpacker Ermedin Demirovic. Der Kapitän sicherte den bayerischen Schwaben beim 2:1 (2:1) gegen den Tabellenletzten den erst zweiten Sieg in den jüngsten 17 Pflichtspielen. Für seinen unter Druck geratenen Coach Enrico Maaßen war es der erhoffte Dreier, die Gäste dagegen bleiben sieglos.