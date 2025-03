Bayern ohne Coman bei Union

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin auf Flügelspieler Kingsley Coman verzichten. Der Franzose fehlt im Kader für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky), nachdem er am vergangenen Dienstag im Champions-League-Duell bei Bayer Leverkusen (0:2) angeschlagen ausgewechselt worden war. Für ihn beginnt Serge Gnabry. Außerdem vertritt Eric Dier Innenverteidiger Min-Jae Kim, der wegen Problemen an der Achillessehne ausfällt.