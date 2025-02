Bayern verlängert mit Davies bis 2030

Bayern München hat den Vertrag mit Linksverteidiger Alphonso Davies bis 2030 verlängert. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mit. Der 24 Jahre alte kanadische Nationalspieler ist seit der Saison 2018/19 für den FC Bayern im Einsatz, sein ursprüngliches Arbeitspapier lief zum Saisonende aus. In der Vergangenheit war er auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Derzeit fehlt Davies dem Bundesliga-Tabellenführer mit einem Muskelfaserriss.